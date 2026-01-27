Goal.com
دوري أبطال أوروبا
team-logoبنفيكا
إستاديو دا لوز
team-logoريال مدريد
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف بنفيكا فريق ريال مدريد، في مباراة هامة ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

يحتل ريال مدريد المركز الثالث في مرحلة الدوري ويكفيه تحقيق الانتصار بأي نتيجة كي يضمن موقعه ضمن المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة بنفيكا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة بنفيكا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو يوم الأربعاء 28 يناير 2026، على ملعب النور.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بنفيكا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 4 بتعليق عامر الخوذيري.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 4عامر الخوذيري
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بنفيكا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بنفيكا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة بنفيكا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

التشكيلات المحتملة بنفيكا ضد ريال مدريد

بنفيكاHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-3-3

Home team crestريال مدريد
1
أناتولي تروبين
26
صامويل داهل
44
توماس أرواخو
17
عمار ديديتش
30
نيكولاس أوتاميندي
18
لياندرو باريرو
10
جيورجي سوداكوف
8
فريدريك أورسنيس
5
إينزو بارينيتشيا
25
جيانلوكا بريستياني
14
فانجيليس بافليديس
1
تيبو كورتوا
8
فيديريكو فالفيردي
18
ألفارو كاريراس
17
راؤول اسينسيو
24
دين هويسين
15
أردا جولر
5
جود بيلينجهام
14
أوريلين تشواميني
10
كيليان مبابي
7
فينيسيوس جونيور
30
فرانكو ماستانتونو

4-3-3

ريال مدريدAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جوزيه مورينيو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ألفارو أربيلوا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج بنفيكا وريال مدريد في المباريات الأخيرة

بنفيكا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات بنفيكا وريال مدريد الأخيرة

بنفيكا

المباراة الأخيرة

ريال مدريد

1

انتصار

0

تعادل

0

انتصار

5

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/1
سجل كلا الفريقين
1/1

ترتيب بنفيكا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

