مباشر
الدوري الإسباني
team-logoبرشلونة
كامب نو
team-logoليفانتي
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف برشلونة نظيره ليفانتي في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو. 

برشلونة يريد تضييق الخناق على ريال مدريد المتصدر بعد أن فقد برشلونة ثلاث نقاط ثمينة الجولة الماضية بالخسارة من جيرونا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأحد 22 فبراير 2026، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والربع مساء بتوقيت السعودية، السابعة والربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 1حفيظ دراجي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026

التشكيلات المحتملة برشلونة ضد ليفانتي

برشلونةHome team crest

4-3-3

التشكيل

5-3-2

Home team crestليفانتي
13
جوان جارسيا
3
أليخاندرو بالدي
23
جول كوندي
24
إيريك جارسيا
5
باو كوبارسي
16
فيرمين لوبيز
20
داني أولمو
21
فرينكي دي يونج
10
لامين يامال
11
رافينيا
9
روبرت ليفاندوفسكي
13
ماثيو ريان
4
أدريان دي لا فوينتي
23
مانويل سانشيز
2
ماتياس مورينو
3
الان ماتورو
22
جيريمي تولجان
14
U. Raghouber
24
C. Alvarez
8
جون أندير اولاساغاستي
9
إيفان روميرو دي أفيلا
21
ايتا ايونج

5-3-2

ليفانتيAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • L. Castro

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج برشلونة وليفانتي في المباريات الأخيرة

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ليفانتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات برشلونة وليفانتي في المباريات الأخيرة

برشلونة

آخر 5 مباريات

ليفانتي

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

13

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026

