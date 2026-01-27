Goal.com
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف برشلونة فريق كوبنهاجن الدنماركي، في مباراة هامة ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

يحتل برشلونة المركز التاسع في مرحلة الدوري ويريد تحقيق الانتصار بفارق أهداف وافر كي يضمن موقعه ضمن المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو يوم الأربعاء 28 يناير 2026، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق حفيظ دراجي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 3حفيظ دراجي
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

التشكيلات المحتملة برشلونة ضد كوبنهاجن

برشلونةHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-4-2

Home team crestكوبنهاجن
13
جوان جارسيا
23
جول كوندي
18
جيرارد مارتن
3
أليخاندرو بالدي
5
باو كوبارسي
17
مارك كاسادو
24
إيريك جارسيا
19
روني بردغجي
16
فيرمين لوبيز
11
رافينيا
9
روبرت ليفاندوفسكي
1
دومينيك كوتارسكي
20
J. Suzuki
5
جابريال بيريرا
24
بيرغر ميلينغ
15
ماركوس لوبيز
10
محمد اليونسي
36
W. Clem
21
مادس إميل مادسن
30
إلياس العاشوري
14
أندرياس كورنلويس
39
V. Dadason

4-4-2

كوبنهاجنAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ياكوب نيستروب

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج برشلونة وكوبنهاجن في المباريات الأخيرة

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

كوبنهاجن
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات برشلونة وكوبنهاجن الأخيرة

برشلونة

آخر مباراتان

كوبنهاجن

1

انتصار

1

تعادل

0

انتصار

3

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/2
سجل كلا الفريقين
1/2

ترتيب برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

