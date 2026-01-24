ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل ريال أوفييدو ضيفًا على حساب برشلونة، في مباراة هامة ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

يدخل برشلونة، المباراة وكله رغبة في الفوز كي يواصل تصدره لقب الدوري الإسباني بعد أن تقلص الفارق مع ريال مدريد في الجولة الماضية لنقطة واحدة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026، هو يوم الأحد 25 يناير 2026، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والربع بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الدوري الإسباني كامب نو

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026

نتائج برشلونة وريال أوفييدو في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات برشلونة وريال أوفييدو الأخيرة

ترتيب برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني 2025-2026