أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب سبوتيفاي كامب نو، لاستضافة مباراة هامة تجمع برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني 2025-2026.

تطمح كتيبة البلوجرانا، لمصالحة الجماهير عقب النتيجو السلبية التي حققها الفريق في دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، وسيعمل على العودة لسكة الانتصارات في البطولة المحلية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026، هو السبت 29 نوفمبر 2025، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة والربع مساء بتوقيت السعودية، السابعة والربع بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الدوري الإسباني
كامب نو

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عامر الخوذيري.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1عامر الخوذيري
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026

تشكيلات برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس

برشلونةHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-1-4-1

Home team crestألافيس
13
جوان جارسيا
24
إيريك جارسيا
3
أليخاندرو بالدي
5
باو كوبارسي
18
جيرارد مارتن
10
لامين يامال
11
C
رافينيا
22
مارك بيرنال
20
داني أولمو
17
مارك كاسادو
9
روبرت ليفاندوفسكي
1
انتوني سيفيرا
14
ناهول تاناليا
17
جوني
5
جون باتشيكو
24
V. Parada
4
دينيس سواريز
8
C
أنطونيو بلانكو
19
بابلو ايبانييز
20
Calebe
21
عبدالرحمن ريباخ
15
لوكاس بويي

4-1-4-1

ألافيسAway team crest

برشلونة
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

ألافيس
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • إدواردو كوديت

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج برشلونة وديبورتيفو ألافيس في المباريات الأخيرة

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ألافيس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات برشلونة وديبورتيفو ألافيس يونايتد الأخيرة

برشلونة

آخر 5 مباريات

ألافيس

5

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

10

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026

