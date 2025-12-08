تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري أبطال أوروبا
team-logoبرشلونة
كامب نو
team-logoآينتراخت فرانكفورت
بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت?

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتطلع جمهور كرة القدم لليلة جديدة من ليالي دوري أبطال أوروبا السحرية حينما يتزين ملعب "كامب نو" لاستضافة مباراة برشلونة، امام آينتراخت فرانكفورت في الجولة السادسة.

برشلونة يتواجد في المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وهزيمتين، وسيدخل المباراة بهدف مصالحة الجماهير عقب السقوط الأخير في البطولة الأوروبية، وسيعمل على خطف نقاط المباراة كاملة لتحسين وضعه في جدول الترتيب والاقتراب من المراكز المؤهلة مباشرة إلى الدور القادم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، على ملعب كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

كامب نو

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في قمة الجولة الخامسة، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق علي محمد علي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 2علي محمد علي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

التشكيلات المحتملة برشلونة ضد آينتراخت فرانكفورت

برشلونةHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestفرانكفورت
13
جوان جارسيا
23
جول كوندي
3
أليخاندرو بالدي
5
باو كوبارسي
18
جيرارد مارتن
11
رافينيا
8
بيدري
24
إيريك جارسيا
16
فيرمين لوبيز
10
لامين يامال
9
روبرت ليفاندوفسكي
23
ميكائيل زيترر
4
روبن كوخ
3
آرثر ثياتي
5
أوريلي أميندا
27
ماريو جوتزه
21
ناثانيال براون
20
ريتسو دوان
8
فارس شعيبي
13
راسموس كريستنسن
16
هوغو لارسون
7
أنسجار كناوف

3-4-2-1

فرانكفورتAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • دينو توبمولر

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في المباريات الأخيرة

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

فرانكفورت
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/13
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات برشلونة وآينتراخت فرانكفورت الأخيرة

برشلونة

آخر مباراتان

فرانكفورت

0

انتصار

1

تعادل

1

انتصار

3

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/2
سجل كلا الفريقين
2/2

ترتيب برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

إعلان
