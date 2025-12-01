تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإسباني
team-logoبرشلونة
كامب نو
team-logoأتلتيكو مدريد
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب كامب نو، لاستضافة مباراة هامة تجمع برشلونة وأتلتيكو مدريد في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني 2025-2026.

تطمح كتيبة البلوجرانا، للتشبث بالصدارة التي عادت لهم اخيراً، بعد النتائج الإيجابية الاخيرة ومحاولة العودة لسكة الانتصارات في البطولة المحلية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، على ملعب كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإسباني - الدوري الإسباني
كامب نو

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1عصام الشوالي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

التشكيلات المحتملة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

برشلونةHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-4-2

Home team crestأتلتيكو مدريد
13
جوان جارسيا
23
جول كوندي
5
باو كوبارسي
24
إيريك جارسيا
3
أليخاندرو بالدي
20
داني أولمو
10
لامين يامال
11
رافينيا
21
فرينكي دي يونج
8
بيدري
9
روبرت ليفاندوفسكي
13
يان أوبلاك
2
خوسيه خيمينيز
3
ماتيو روجيري
16
ناهويل مولينا
17
دافيد هانكو
20
جيوليانو سيميوني
6
كوكي
23
نيكولاس غونزاليس
8
بابلو باريوس
10
أليخاندرو باينا
19
جوليان ألفاريز

4-4-2

أتلتيكو مدريدAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • دييجو سيميوني

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج برشلونة وأتلتيكو مدريد في المباريات الأخيرة

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

أتلتيكو مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيكو مدريد الأخيرة

برشلونة

آخر 5 مباريات

أتلتيكو مدريد

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

13

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

0