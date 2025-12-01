ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب كامب نو، لاستضافة مباراة هامة تجمع برشلونة وأتلتيكو مدريد في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني 2025-2026.

تطمح كتيبة البلوجرانا، للتشبث بالصدارة التي عادت لهم اخيراً، بعد النتائج الإيجابية الاخيرة ومحاولة العودة لسكة الانتصارات في البطولة المحلية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، على ملعب كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الدوري الإسباني كامب نو

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

نتائج برشلونة وأتلتيكو مدريد في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيكو مدريد الأخيرة

ترتيب برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026