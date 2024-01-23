ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا 2024؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في دور الـ8 من كأس ملك إسبانيا 2024 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تستمر منافسات كأس ملك إسبانيا المليئة بالتشويق والإثارة، حيث نقترب من الأدوار الأخيرة لمعرفة بطل النسخة الحالية.

يملك برشلونة 31 لقب، حيث يعد الأكثر تتويجاً بالبطولة، بينما يأتي أتلتيك بيلباو في الوصافة برصيد 23 نسخة، لذا ستكون المواجهة مثيرة وشيقة بين الفريقين، خاصة بعد خروج ريال مدريد الغريم التقليدي للبلاوجرانا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا 2024؟

تقام مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا 2024 يوم الأربعاء 24 يناير 2024 على ملعب سان ماميس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا 2024 ؟

تذاع مباريات كأس ملك إسبانيا على شبكة قنوات SSC السعودية، والتي تُعد الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، ويمكنك متابعة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في نصف النهائي على قناة SSC HD 1، بتعليق عيسى الحربين.

كيف تشاهد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا 2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كأس ملك إسبانيا 2024 بتعليق عربي عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "شاهد".