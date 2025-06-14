ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب تي كيو إل، لاستضافة افتتاح مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2025 لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.

ويشارك بايرن ميونخ، في البطولة بصفته بطل نسخة 2020 من دوري أبطال أوروبا بينما يخوض أوكلاند سيتي البطولة بصفته الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الأحد 15 يونيو 2025، على ملعب تي كيو إل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN.

كما تمتلك شبكة قنوات MBC حقوق البطولة ويمكن مشاهدة المباراة عبر قنوات MBC مصر الأولى والثانية بجانب MBC أكشن.

كيف تشاهد مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

كما يمكن متابعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 عبر شاهد.

المباراة بايرن ميونخ - أوكلاند سيتي التاريخ الأحد 15 يونيو 2025 موعد المباراة 19:00 مصر والسعودية الملعب تي كيو إل