تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس الأبطال الفرنسي
team-logoباريس سان جيرمان
Jaber Al-Ahmad International Stadium
team-logoمارسيليا
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت مباراة تاريخية بين باريس سان جيرمان ومارسيليا في نهائي كأس السوبر الفرنسي 2026 "كأس الأبطال".

باريس سان جيرمان يريد حسم أول لقب له من ألقاب هذا الموسم بعدما قدم موسمًا استثنائيًا العام الماضي توجه بالعديد من الألقاب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي 2026؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي 2026، هو الخميس 8 يناير 2026، على ملعب جابر الأحمد الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.

كأس الأبطال الفرنسي
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
بي إس جي
مارسيليا crest
مارسيليا
مارسيليا
crest
كأس الأبطال الفرنسي - Super Cup
Jaber Al-Ahmad International Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي 2026؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات كأس السوبر الفرنسي 2026، مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي 2026 تنقل عبر شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Xtra 1 لبث المواجهة بتعليق حسن العيدروس.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN Xtra 1حسن العيدروس
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

أخبار باريس سان جيرمان قبل مباراة مارسيليا

بينما كان فريق باريس سان جيرمان يستقر في الكويت لخوض مباراة كأس السوبر ضد أولمبيك مارسيليا، اجتاحت موجة من الضجة مواقع التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء. وكان السبب في ذلك منشورًا وقعه فرانسوا جالاردو. اعتاد جالاردو على الكشف عن أخبار مثيرة للجدل، غالبًا ما يتم نفيها لاحقًا، وقد أكد أن لويس إنريكي، المرتبط بالنادي حتى عام 2027، قد قرر مغادرة باريس الصيف المقبل.

على منصة إكس، قدم جالاردو سيناريو مفصلاً، حتى أنه ذكر الوجهة. "قرر لويس إنريكي مغادرة باريس سان جيرمان هذا الصيف. إنه يرغب في إنهاء مغامرته هناك. رغبته هي خوض تحدٍ جديد في دوري آخر، الدوري الإنجليزي الممتاز... مانشستر يونايتد. لقد انتهت الفترة المزدهرة! فلننتقل إلى الأمور الجادة"، قال، بالنظر إلى أن الشياطين الحمر قد أقالوا مؤخرًا روبن أموريم. تصريح مثير، لكنه هش.

التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي 2026

التشكيلات المحتملة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لويس إنريكي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • روبرتو دي زيربي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج باريس سان جيرمان ومارسيليا في المباريات الأخيرة

بي إس جي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

مارسيليا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان ومارسيليا الأخيرة

بي إس جي

آخر 5 مباريات

مارسيليا

4

انتصارات

0

تعادل

1

انتصار

12

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5
إعلان
0