ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وأوراوا ريد دياموندز في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنتر وأوراوا ريد دياموندز في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب لومين فيلد، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين إنتر وأوراوا ريد دياموندز، ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

ويتنافس الفريقان في المجموعة الخامسة برفقة كل من ريفر بليت الأرجنتيني، ومونتيري المكسيكي وسيعمل إنتر على تحقيق الانتصار الأول، له في البطولة للحفاظ على حظوظه في الصعود لدور الـ 16.

وكان إنتر، قد تعادل أمام مونتيري، بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من دور المجموعات، على الجانب الآخر سقط أوراوا ريد دياموندز، أمام ريفر بليت، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسيحاول الفريق الياباني، الظهور بأفضل شكل والخروج بنتيجة إيجابية أمام النيراتزوري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وأوراوا ريد دياموندز كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة إنتر وأوراوا ريد دياموندز في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة إنتر وأوراوا ريد دياموندز في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم السبت 21 يونيو 2025، على ملعب لومين فيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وأوراوا ريد دياموندز في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN.

كيف تشاهد مباراة إنتر وأوراوا ريد دياموندز في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة إنتر وأوراوا ريد دياموندز في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة إنتر - أوراوا ريد دياموندز التاريخ السبت 21 يونيو 2025 موعد المباراة 22:00 مصر والسعودية الملعب لومين فيلد