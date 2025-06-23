ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب هارد روك، مباراة هامة وقوية تجمع بين إنتر ميامي وبالميراس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

يتساوى الفريقان، في عدد النقاط ولكن الأفضلية لصالح بالميراس بسبب فارق الأهداف، التعادل سيكفي الفريقين لضمان الوصول إلى دور الـ 16، إلا أنه سيكون هناك صراعًا على خطف صدارة المجموعة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة إنتر ميامي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة إنتر ميامي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، على ملعب هارد روك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN.

كيف تشاهد مباراة إنتر ميامي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة إنتر ميامي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها بالإضافة إلى تطبيق شاهد.

المباراة إنتر ميامي - بالميراس التاريخ الثلاثاء 24 يونيو 2025 موعد المباراة 04:00 مصر والسعودية الملعب هارد روك