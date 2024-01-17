ما القنوات الناقلة لمباراة أونيونيستاس سالامنكا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2024؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أونيونيستاس سالامنكا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2024 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يواصل برشلونة مشواره في كأس ملك إسبانيا 2024 بمواجهة أونيونيستاس سالامنكا الذي حقق مفاجأة كبرى بإقصاء فياريال من البطولة.

ويتواجه الفريقان لحساب دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2024، وتأمل كتيبة تشافي هيرنانديز في تفادي أي مفاجآت بالبطولة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أونيونيتاس سلامنكا وبرشلونة، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات كأس ملك إسبانيا 2024، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار

متى موعد مباراة أونيونيستاس سالامنكا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2024؟

تقام مباراة أونيونيستاس سالامنكا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2024 يوم الخميس 18 يناير 2024 على ملعب الملكة صوفيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة أونيونيستاس سالامنكا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2024 ؟

مباريات كأس ملك إسبانيا تُذاع على شبكة قنوات SSC السعودية، والتي تُعد الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، ويمكنك متابعة مباراة برشلونة ضد أونيونيستاس سالامنكا بتعليق رؤوف خليف.

كيف تشاهد مباراة أونيونيستاس سالامنكا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كأس السوبر الإسباني 2024 بتعليق عربي عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "شاهد".