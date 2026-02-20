ما القنوات الناقلة لمباراة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف أوساسونا نظيره ريال مدريد في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعب إل سادار.

ريال مدريد المنتشي بالعودة لصدارة ترتيب الدوري الإسباني يريد الحفاظ على النسق ذاته وعدم منح أي هدايا لوصيفه المتربص برشلونة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026، هو السبت 21 فبراير 2026، على ملعب إل سادار.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الدوري الإسباني آل سادار

ما القنوات الناقلة لمباراة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

نتائج أوساسونا وريال مدريد في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات أوساسونا وريال مدريد في المباريات الأخيرة

ترتيب أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026