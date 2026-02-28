ما القنوات الناقلة لمباراة أورلاندو سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل إنتر ميامي ضيفًا على أورلاندو سيتي، الأحد بملعب إنتر آند كو، في الدوري الأمريكي 2026.

ويريد إنتر ميامي الدخول بقوة في حملته للحفاظ على لقب الدوري الأمريكي الذي حققه للمرة الأولى في 2025 وكذلك مصالحة أنصاره بعد الهزيمة من لوس أنجلوس إف سي في الجولة الأولى.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أورلاندو سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة أورلاندو سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة أورلاندو سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 هو يوم الإثنين 2 مارس على ملعب إنتر آند كو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة صباحًا بتوقيت السعودية، الرابعة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة أورلاندو سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة في الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أورلاندو سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

نتائج أورلاندو سيتي وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات أورلاندو سيتي وإنتر ميامي في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب أورلاندو سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026