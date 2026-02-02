ما القنوات الناقلة لمباراة ألباسيتي وبرشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على ألباسيتي في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026، والتي يحتضنها ملعب كارلوس بلمونت.

يدخل البلوجرانا تلك المباراة في البطولة للدفاع عن اللقب الذي حققه في الموسم الماضي بعد غياب 4 سنوات كاملة، والمُسابقة التي يمتلك منها 32 لقبًا، متفوقاً فيه على أقرب مُنافسيه أتلتيك بيلباو بفارق 8 ألقاب.

وأطاح برشلونة بفريق راسينج في ثمن النهائي، وسوف يواجه المنافس الذي تفوق على ريال مدريد وأخرجه من البطولة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ألباسيتي وبرشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ألباسيتي وبرشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

موعد مباراة ألباسيتي وبرشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026، هو الثلاثاء 3 فبراير 2026، على ملعب كارلوس بلمونت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ألباسيتي وبرشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

تمتلك منصة شاهد حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة ألباسيتي وبرشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر شاشتها.

كما يتم إذاعة المواجهة عبر قناة MBC مصر 2 المفتوحة بتعليق عصام عبده.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ألباسيتي وبرشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ألباسيتي وبرشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "شاهد".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

