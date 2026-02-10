ما القنوات الناقلة لمباراة أركاداج والنصر في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يواجه النصر نظيره أركاداج التركمانستاني في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2 في مباراة تجمع بينهما على ملعب “اشجابات”.

النصر يريد استمرار حملته القوية في الحصول على بطولة قارية هذا الموسم خصوصًا في ظل المنافسة على لقب دوري روشن السعودي أيضًا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أركاداج والنصر في دوري أبطال آسيا 2 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أركاداج والنصر في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟

موعد مباراة النصر القادمة ضد أركاداج في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 هو يوم الأربعاء 11 فبراير 2026، على ملعب أشجابات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، السادسة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة أركاداج والنصر في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا "2" بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أركاداج والنصر في دوري أبطال آسيا "2"، عبر شاشتهما.

وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 2 HD بتعليق عبدالله الغامدي، بينما يأتي اللقاء عبر الكأس 7 بصوت سعود الحريري.

كيف تشاهد مباراة أركاداج والنصر في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أركاداج والنصر في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

كما يتم نقل اللقاء عبر تطبيق شووف الخاص بقنوات الكأس.

التشكيل المتوقع لمباراة أركاداج والنصر في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026

نتائج أركاداج والنصر في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين أركاداج والنصر في المباريات الأخيرة