الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoآرسنال
إيميريتس ستاديوم
team-logoتوتنهام هوتسبير
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل توتنهام، ضيفًا على آرسنال، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي 2025-2026، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الإمارات.

آرسنال يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم ويسعى لحسم ديربي لندن حين يواجه توتنهام صاحب المركز الخامس.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة آرسنال وتوتنهام، في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الأحد 23 نوفمبر 2025، على ملعب الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

إيميريتس ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عامر الخوذيري.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026

تشكيلات آرسنال ضد توتنهام هوتسبير

آرسنالHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestتوتنهام
1
دافيد رايا
33
ريكاردو كالافيوري
12
جوراين تيمبير
2
ويليام ساليبا
5
بييرو هينكابي
19
لياندرو تروسار
7
C
بوكايو ساكا
41
ديكلان رايس
36
مارتن زوبيميندي
10
إيبيريشي إيز
23
ميكيل ميرينو
1
جولييلمو فيكاريو
4
كيفين دانسو
37
ميكي فان دي فين
17
C
كريستيان روميرو
13
ديستيني ودغي
28
ويلسون أودوبيرت
24
دجد سبنس
20
محمد قدوس
6
جواو بالينيا
30
رودريجو بينتانكور
9
ريتشارليسون

3-4-2-1

توتنهامAway team crest

آرسنال
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • ميكيل آرتيتا

توتنهام
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • توماس فرانك

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج آرسنال وتوتنهام في المباريات الأخيرة

آرسنال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

توتنهام
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات آرسنال وتوتنهام في المباريات الخمس الأخيرة

آرسنال

آخر 5 مباريات

توتنهام

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

8

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026

0