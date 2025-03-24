ما القنوات الناقلة لمباراة اليابان والمنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة اليابان والمنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يحل المنتخب السعودي، ضيفاً على منتخب اليابان، في استاد سايتاما ضمن مباريات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026، عن القارة الآسيوية.

يدخل رجال المدرب هيرفي رينارد المباراة وعينهم على تحقيق الفوز ولا شيء آخر من أجل مواصلة المسيرة نحو بطولة يتمنى الأخضر المشاركة بها.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة اليابان والمنتخب السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة اليابان والمنتخب السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة اليابان والمنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026 هو يوم الثلاثاء 25 مارس 2025، على استاد سايتاما.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 13:35 ظهراً بتوقيت السعودية، 14:35 بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة اليابان والمنتخب السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم عبر شبكة قنوات beIN SPORTS ، كما تنقل قنوات الكاس القطرية المباراة،

لذلك يمكنك متابعة مباراة اليابان والمنتخب السعودي على قناة beIN Sports 1، بتعليق عبد الله الغامدي، وقناة الكأس 5 بتعليق خالد الحدي.

كيف تشاهد مباراة اليابان والمنتخب السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

من الممكن مشاهدة مباراة اليابان والمنتخب السعودي من خلال حساب شووف الخاص بنقل المحتوى الذي تبثه قنوات الكاس.

كذلك سيقوم تطبيق TOD بنقل المباراة من خلفية إذاعتها على شبكة قنوات بي إن سبورتس.

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