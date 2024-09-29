ما القنوات الناقلة لمباراة الوصل والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الوصل والأهلي في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

تستمر مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، بالثوب الجديد وسنكون على موعد مع مباراة قوية تجمع بين الوصل الإماراتي، والأهلي.

وتمكن الراقي من الفوز على برسبوليس، في الجولة الأولى بهدف دون رد، وسيعمل على مواصلة انتصاراته في البطولة، للاقتراب من التأهل إلى الدور القادم.

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة الوصل والأهلي في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة الوصل والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراة الوصل والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الإثنين 30 سبتمبر 2024 على ملعب زعيبل.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الوصل والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر العديد من القنوات، وأهمها كل من قناتي بي إن سبورتس عبر القناة المخصصة لدوري أبطال آسيا، وكذلك شبكة قنوات SSC السعودية.

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات beIN Sports AFC، أما في الإمارات سيتم نقل البطولة عبر أبو ظبي الرياضية.

كيف تشاهد مباراة الوصل والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "TOD".

وداخل المملكة العربية السعودية، يمكن متابعة المباراة المرتقبة عن طريق الاشتراك في تطبيق "شاهد"