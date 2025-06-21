ما القنوات الناقلة لمباراة الوداد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الوداد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب لينكون فاينانشال فيلد، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين يوفنتوس والوداد، ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

يوفنتوس فاز في المباراة الأولى أمام العين، بينما انهزم الوداد أمام مانشستر سيتي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الوداد ويوفنتوس كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة الوداد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة يوفنتوس والوداد في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الأحد 22 يونيو 2025، على ملعب لينكون فاينانشال فيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة الوداد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN.

كيف تشاهد مباراة الوداد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة الوداد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة الوداد - يوفنتوس التاريخ الأحد 22 يونيو 2025 موعد المباراة 19:00 مصر والسعودية، 17:00 المغرب الملعب لينكون فاينانشال فيلد