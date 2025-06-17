ما القنوات الناقلة لمباراة الوداد ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الوداد ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب لينكون فاينانشال فيلد، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين الوداد ومانشستر سيتي، ضمن مباريات الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

ويشارك الوداد في البطولة وفقًا لأنه بطل دوري أبطال أفريقيا 2022، بينما يتواجد مانشستر سيتي بصفته حامل لقب دوري أبطال أوروبا نسخة 2023.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الوداد ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة الوداد ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة الوداد ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، على ملعب لينكون فاينانشال فيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة مساء بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة الوداد ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN.

كيف تشاهد مباراة الوداد ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة الوداد ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة الوداد - مانشستر سيتي التاريخ الأربعاء 18 يونيو 2025 موعد المباراة 19:00 مصر والسعودية، 17:00 المغرب الملعب لينكون فاينانشال فيلد