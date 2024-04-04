ما القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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لحساب مباريات الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024، يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا أمام الوحدة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

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الأهلي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على الاتحاد في ديربي جدة بالجولة الماضية، ويريد الراقي مواصلة حصد النقاط لحسم التأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والأهلي في الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة الوحدة والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الوحدة والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 5 أبريل 2024 على استاد الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الوحدة والأهلي على شاشتها.

وسوف يتم نقل المباراة بتعليق عبد الله الحربي.

كيف تشاهد مباراة الوحدة والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الوحدة والأهلي عبر تطبيق شاهد.

المباراة الوحدة - الأهلي التاريخ الجمعة 5 أبريل 2024 الموعد 22:00 السعودية، 21:00 مصر الملعب الأمير عبد الله الفيصل القنوات الناقلة التعليق عبد الله الحربي

SHAHID



