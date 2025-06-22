ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب أودي فيلد، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين الهلال وريد بول سالزبورج، ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

الهلال تعادل في المباراة الأولى مع ريال مدريد، بينما يتصدر سالزبورج المجموعة بفوزه على باتشوكا المكسيكي في الجولة الأولى.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة الهلال وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة الهلال وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الإثنين 23 يونيو 2025، على ملعب أودي فيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN وستبث مباريات الهلال أيضًا على شبكة "إم بي سي".

كيف تشاهد مباراة الهلال وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة الهلال وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة الهلال - ريد بول سالزبورج التاريخ الإثنين 23 يونيو 2025 موعد المباراة 01:00 السعودية ومصر الملعب أودي فيلد