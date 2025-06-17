ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب هارد روك، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين الهلال وريال مدريد، ضمن مباريات الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

ويشارك الهلال في البطولة وفقًا لأنه بطل دوري أبطال آسيا 2021، بينما يتواجد ريال مدريد بصفته حامل لقب دوري أبطال أوروبا نسختي 2022 و2024.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، على ملعب هارد روك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN وستبث مباريات الهلال أيضًا على شبكة "إم بي سي".

كيف تشاهد مباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة الهلال - ريال مدريد التاريخ الأربعاء 18 يونيو 2025 موعد المباراة 22:00 مصر والسعودية الملعب هارد روك