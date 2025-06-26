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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلةكأس العالم للأنديةالهلال v باتشوكاالهلالباتشوكا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب جيوديس بارك، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين الهلال وباتشوكا، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

مباراة هامة حساب الجولة الثالثة من كأس العالم للأندية ستجمع كلا من الهلال وباتشوكا، في ظل أن حسابات التأهل في هذه المجموعه مفتوحة على كل الاحتمالات.

ريد بول سالزبورج يملك أربع نقاط وكذلك يمتلك ريال مدريد نفس الرصيد، في ظل امتلاك الهلال نقطتين وعدم امتلاك باتشوكا المكسيكي أي رصيد من النقاط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة الهلال وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة الهلال وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الجمعة 27 يونيو 2025، على ملعب جيوديس بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN وتنقل مباراة الهلال وباتشوكا على شبكة إم بي سي.

كيف تشاهد مباراة الهلال وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة الهلال وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

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المباراةالهلال - باتشوكا
التاريخالجمعة 27 يونيو 2025
موعد المباراة04:00 مصر والسعودية
الملعبجيوديس بارك
القنوات الناقلةالتعليق
DAZNحماد العنزي
MBC MASR 2فهد العتيبي
MBC ACTIONفارس عوض
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كأس العالم للأندية - المجموعة H
Geodis Park

الإصابات والغائبون في مباراة الهلال وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الهلال وباتشوكا في المباريات الأخيرة

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
3/5

باتشوكا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب مجموعة الهلال وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025