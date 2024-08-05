ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجراتزر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجراتزر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يواصل الأهلي استعداده للموسم الجديد، ويستكمل مبارياته في المعسكر الخارجي تحت قيادة المدرب ماتياس يايسله، والمقام في النمسا.

ومن المنتظر أن يلعب الراقي، أمام جراتزر النمساوي في خامس التجارب الودية، بعد الفوز على الرياض في آخر مباراة ودية بهدفين دون رد.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجراتزر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة الأهلي وجراتزر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي وجراتزر الودية، هو يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024، على ملعب سبورتسينتروم.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الأهلي وجراتزر داونز الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 ؟

لم تحصل أي قناة على حقوق بث إذاعة المباراة تلفزيونيًا، ولكن يمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق STC على الهواتف الذكية.

كيف تشاهد مباراة الأهلي وجراتزر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة لقاء الأهلي وجراتزر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 عبر تطبيق STC على الهواتف الذكية