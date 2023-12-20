ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها في الجولة 18 من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد مباراة الهلال وأبها، في الجولة الثامنة عشر لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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الهلال، متصدر الترتيب دون أي خسارة وبتعادلين فقط، يطمح لمواصلة الأداء المقنع من بداية الموسم ولا يريد أي مفاجآت ليجعل مهمة الفرق المتنافسة أصعب، خاصة بعد أن ابتعد عن صاحب المركز الثاني بفارق 10 نقاط.

الهلال انتصر في آخر أربع مباريات على التوالي ضد أبها، كما فاز في لقاء الدور الأول من الموسم الحالي بثلاثية لهدف، مما يعني أنها فرصة سانحة لكتيبة جورج جيسوس للابتعاد أكثر في الصدارة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها في الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الهلال وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الخميس 21 ديسمبر 2023 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الهلال وأبها على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD.

وسوف يتم إذاعة المباراة عبر قناة SSC SPORT 1 HD بتعليق عائد العصيمي، بجانب SSC SPORT 5 HD بتعليق مشاري القرني.

كيف تشاهد مباراة الهلال وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الهلال وأبها عبر تطبيق شاهد بتعليق عائد العصيمي.

المباراة الهلال - أبها الموعد الخميس 21 ديسمبر 2023 التوقيت 21:00 السعودية، 20:00 مصر الملعب ملعب الأمير فيصل بن فهد القنوات الناقلة شاهد التعليق عائد العصيمي

SHAHID



