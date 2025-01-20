ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

حقق الهلال نتيجة تاريخية بفوزه على الفتح في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي بـ9 أهداف دون رد ليبرهن فريق المدرب جورج جيسوس عن مستواه الحقيقي.

لذلك يتطلع للسير على نفس المنوال حين يستضيف الوحدة في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الثلاثاء 21 يناير 2025 على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر..

ما القنوات الناقلة ل مباراة الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".