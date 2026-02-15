Goal.com
مباشر
دوري أبطال آسيا النخبة
team-logoالهلال
team-logoالوحدة
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف الهلال السعودي نظيره الوحدة  على استاد المملكة أرينا، ضمن مباريات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

ويدخل الهلال اللقاء بعدما حسم تأهله رسميًا متصدرًا المجموعة، ولذلك المباراة لن تكون فارقة بالنسبة للزعيم، كما أنّ الوحدة حسم تأهله إلى دور الـ 16 ويطمح فقط لتحسين مركزه، إذ يحتل حاليًا المركز الرابع.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الهلال والوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال والوحدة في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 هو يوم الإثنين 16 فبراير 2026، على استاد المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والربع مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
دوري أبطال آسيا النخبة - منطقة الغرب

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، عبر شاشتهم.

وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 3 HD بتعليق عصام الشوالي، وعبر الكأس 6 بتعليق خالد الحدي.

كيف تشاهد مباراة الهلال والوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الهلال والوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

كما يتم نقل اللقاء عبر تطبيق شووف الخاص بقنوات الكأس. 

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 3 HDعصام الشوالي
TOD TV
AlKass sixخالد الحدي

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

التشكيلات المحتملة الهلال ضد الوحدة

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيموني إنزاجي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • Dimas

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الهلال والوحدة في المباريات الأخيرة

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

الوحدة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5
ر

تاريخ مواجهات الهلال والوحدة في المباريات الأخيرة

الهلال

آخر مباراتان

الوحدة

1

انتصار

1

تعادل

0

انتصار

3

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/2
سجل كلا الفريقين
1/2

ترتيب الهلال والوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

