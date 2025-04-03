ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل النصر ضيفًا على نظيره الهلال، في قمة مباريات الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي 2024-2025 على استاد المملكة أرينا.
المباراة تأتي وسط تنافس مشتعل على لقب الدوري، فالهلال يحتل وصافة ترتيب دوري روشن السعودي بينما يحتل النصر المركز الثالث في دوري روشن.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 4 أبريل 2025 على استاد المملكة أرينا.
وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر..
ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تُنقل مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.
كيف تشاهد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".
المباراة
الهلال - النصر
التاريخ
الجمعة 4 أبريل 2025
الموعد
21:00 السعودية، 20:00 مصر
الملعب
المملكة أرينا
القنوات الناقلة
SSC SPORT 1 HD
SSC SPORT 5 HD
المشاهدة عبر الإنترنت
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التعليق
فارس عوض
عبد الله المحيسن