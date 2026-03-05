ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستكمل الهلال منافسات دوري روشن السعودي مرة أخرى، حين يستعد لمباراة هامة أمام النجمة لحساب الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الهلال يريد مواصلة مطاردة المتصدر النصر في خضم موسم تبدو فيه الإثارة والندية في أعلى مستوياتها على اللقب، لكنه يواجه رغبة النجمة صاحب المركز الأخير في الخروج بأي نتيجة إيجابية مفاجئة من المباراة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الهلال والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 6 مارس 2026، على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية مشاري القرني

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الهلال ضد النجمة التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيموني إنزاجي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب نيستور إل مايسترو

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الهلال والنجمة في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الهلال والنجمة في المباريات الأخيرة

الهلال المباراة الأخيرة النجمة 1 انتصار 0 تعادل 0 انتصار النجمة 2 - 4 الهلال 4 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

ترتيب الهلال والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026