ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في كأس الملك السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتطلع جمهور الزعيم لمواجهة بين الهلال والفتح في كأس الملك السعودي على ملعب المملكة أرينا، ضمن مباريات ربع النهائي.

ويخوض الفريقان اللقاء وعينهما على تحقيق الفوز والعبور إلى نصف النهائي، كي يواصلا مسيرتهما نحو إحراز لقب هام هذا الموسم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في كأس الملك السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الهلال والفتح في كأس الملك السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال والفتح في كأس الملك السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 29 نوفمبر 2025، على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة واربعين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في كأس الملك السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات البطولات السعودية حتى 2031 وتنقل المباريات بتقنية HD مجانًا دون الاحتياج لأجهزة إضافية.

وسوف تنقل الشبكة مباراة الهلال والفتح في كأس الملك السعودي 2025-2026 من خلالها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية مشاري القرني

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والفتح في كأس الملك السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والفتح في كأس الملك السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والقادسية في كأس الملك السعودي عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

نتائج الهلال والفتح في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الهلال والفتح في المباريات الخمس الأخيرة

تشكيل الهلال المتوقع أمام الفتح في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026

من المتوقع أن يدخل المدرب سيموني إنزاجي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3