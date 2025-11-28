تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس خادم الحرمين الشريفين
team-logoالهلال
team-logoالفتح
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في كأس الملك السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في كأس الملك السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يتطلع جمهور الزعيم لمواجهة بين الهلال والفتح في كأس الملك السعودي على ملعب المملكة أرينا، ضمن مباريات ربع النهائي.

ويخوض الفريقان اللقاء وعينهما على تحقيق الفوز والعبور إلى نصف النهائي، كي يواصلا مسيرتهما نحو إحراز لقب هام هذا الموسم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في كأس الملك السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الهلال والفتح في كأس الملك السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال والفتح في كأس الملك السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 29 نوفمبر 2025، على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة واربعين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
التعاون crest
التعاون
التعاون
الهلال crest
الهلال
الهلال
دوري روشن السعودي
الفتح crest
الفتح
الفتح
الأخدود crest
الأخدود
الأخدود
crest
كأس خادم الحرمين الشريفين - كأس خادم الحرمين الشريفين

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في كأس الملك السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات البطولات السعودية حتى 2031 وتنقل المباريات بتقنية HD مجانًا دون الاحتياج لأجهزة إضافية.

 وسوف تنقل الشبكة مباراة الهلال والفتح في كأس الملك السعودي 2025-2026 من خلالها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةمشاري القرني

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والفتح في كأس الملك السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والفتح في كأس الملك السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والقادسية في كأس الملك السعودي عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

نتائج الهلال والفتح في المباريات الأخيرة

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الفتح
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ المواجهات بين الهلال والفتح في المباريات الخمس الأخيرة

الهلال

آخر 5 مباريات

الفتح

5

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

20

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تشكيل الهلال المتوقع أمام الفتح في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026

من المتوقع أن يدخل المدرب سيموني إنزاجي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىياسين بونو
خط الدفاعثيو هيرنانديز - خاليدو كوليبالي - حسان تمبكتي - عبد الكريم دارسي
خط الوسطروبن نيفيش - محمد كنو - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش
خط الهجومسالم الدوسري - مالكوم - داروين نونيز
إعلان
0