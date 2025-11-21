تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالهلال
team-logoالفتح
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يتطلع جمهور الزعيم لمواجهة بين الهلال والفتح على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2025-2026 بعد انتهاء التوقف الدولي.

ويخوض الفريقان اللقاء وعينهما على أهداف متباينة، الهلال من أجل المنافسة على اللقب وهو الذي يحتل المركز الثالث والفتح في المركز الخامس عشر يسعى لتحقيق ثاني انتصار له فقط هذا الموسم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

ما موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 22 نوفمبر 2025، على ستاد المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة إلا الثلث مساءً بتوقيت السعودية، السابعة إلا الثلث مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

وتأتي المواجهة بتعليق فارس عوض عبر قناة ثمانية 1.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية 1فارس عوض

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2025 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

نتائج الهلال والفتح في المباريات الأخيرة

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الفتح
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ المواجهات بين الهلال والفتح في المباريات الخمس الأخيرة

الهلال

آخر 5 مباريات

الفتح

5

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

21

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026

0