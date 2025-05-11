ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعروبة في الجولة 31 من دوري روشن السعودي وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

يستقبل ملعب المملكة أرينا، مباراة هامة وقوية تجمع بين الهلال والعروبة لحساب مواجهات الجولة 31 من دوري روشن السعودي 2024-2025 في مواجهة نارية.

بهدف الحفاظ على حظوظه للنهاية فيما يتعلق بالمنافسة على لقب دوري روشن الذي بات صعب المنال بدرجة كبيرة،

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الرائد والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الهلال والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الهلال والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الإثنين 12 مايو 2025 على ملعب المملكة أرينا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق مساء بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الهلال والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

وسوف يقوم عبد الله الحربي بالتعليق على المباراة على قناة SSC Extra 1 HD، أما القناة المفتوحة، SSC Extra 1 SD، فتكون بتعليق محمد حسين.

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كيف تشاهد مباراة الهلال والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".