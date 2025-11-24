ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشرطة في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الشرطة ضيفًا على الهلال في المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025.

الهلال يبحث عن الاستمرار في نتائجه الإيجابية على الصعيد الأسيوي، إذ انتصر في جميع مبارياته ويتواجد في صدارة الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشرطة في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الهلال والشرطة في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال والشرطة، في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026، هو الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة والربع مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة والربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشرطة في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال آسيا النخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والشرطة في قمة الجولة الخامسة، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق علي سعيد الكعبي، وكذلك الكأس 5 بتعليق خليل البلوشي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والشرطة في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الهلال والشرطة في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

نتائج الهلال والشرطة في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات الهلال والشرطة الأخيرة

الهلال المباراة الأخيرة الشرطة 1 انتصار 0 تعادل 0 انتصار الهلال 5 - 0 الشرطة 5 الأهداف المسجلة 0 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 0/1

ترتيب الهلال والشرطة في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026