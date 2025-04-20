ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب المملكة أرينا، مباراة هامة وقوية تجمع بين الهلال والشباب لحساب مواجهات الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2024-2025 في مواجهة نارية.

الفريقان يدخلان المباراة بأهداف متباينة، بين سعي الزعيم الهلالي للمواصلة في طريقه نحو لقب يحتاج منافسة شرسة مع الاتحاد، ورغبة من الشباب، في التقدم نحو المربع الذهبي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الإثنين 21 أبريل 2025 على ملعب المملكة أرينا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:55 بتوقيت السعودية، 17:55 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

وسوف يقوم مشاري القرني وعبد الله المحيسن بالتعليق على المباراة.

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كيف تشاهد مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".