تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالهلال
team-logoالخليج
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يعود الهلال إلى مواجهاته المحلية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، إذ يستضيف الخليج في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الهلال يريد اللحاق بالمتصدر النصر في ظل احتلال الأزرق للوصافة برصيد 23 نقطة خلف رفاق كريستيانو رونالدو بأربع نقاط.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، على استاد المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
الخليج crest
الخليج
الخليج
crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةفهد العتيبي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الهلال ضد الخليج

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيموني إنزاجي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جيورجوس دونيس

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الهلال والخليج في المباريات الأخيرة

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الخليج
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/14
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

تاريخ المواجهات بين الهلال والخليج في المباريات الخمس الأخيرة

الهلال

آخر 5 مباريات

الخليج

4

انتصارات

0

تعادل

1

انتصار

12

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026

إعلان

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0