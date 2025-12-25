ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يعود الهلال إلى مواجهاته المحلية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، إذ يستضيف الخليج في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الهلال يريد اللحاق بالمتصدر النصر في ظل احتلال الأزرق للوصافة برصيد 23 نقطة خلف رفاق كريستيانو رونالدو بأربع نقاط.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، على استاد المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية فهد العتيبي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الهلال ضد الخليج التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيموني إنزاجي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جيورجوس دونيس

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الهلال والخليج في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الهلال والخليج في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026