ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الهلال، نظيره الحزم، في مواجهة سهلة على الورق ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب المملكة أرينا.

الهلال يدخل المباراة في المركز الأول وعينه على تحقيق انتصار على منافس سهل نظريًا ومنح الثقة لجماهيره في مشوار الدوري، بينما يطمح الحزم لتحقيق نتيجة مفاجئة تشعل صراع الصدارة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 8 يناير 2026، على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت السعودية، السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الهلال ضد الحزم التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيموني إنزاجي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جلال القادري

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الهلال والحزم في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الهلال والحزم في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026