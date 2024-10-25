ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الهلال نظيره التعاون ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2024-2025 على ملعب المملكة أرينا.
الهلال يريد الاستمرار في التغريد خارج السرب على قمة الترتيب، وسيطمح للخروج بنقاط المباراة كاملة أمام التعاون، للاستمرار في السير بعيدًا عن المنافسين..
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد مباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو السبت 26 أكتوبر 2024، على ملعب المملكة أرينا.
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.
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ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تُنقل مباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.
كيف تشاهد مباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".
|المباراة
|الهلال - التعاون
|التاريخ
|السبت 26 أكتوبر 2024
|الموعد
|21:00 السعودية ومصر
|الملعب
|المملكة أرينا
|القنوات الناقلة
SSC 1 HD
|SSC 5 HD
|المشاهدة عبر الإنترنت
|شاهد
|التعليق
|عبدالله الحربي
|حاتم بطيشة