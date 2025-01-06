ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في كأس الملك السعودي 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت...

يستضيف الهلال نظيره الاتحاد في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025، على ملعب المملكة أرينا.

الهلال يبحث عن شق طريق الانتصارات في بطولة جديدة يطمح الزعيم للتتويج بها، وكذلك يبادله الاتحاد المتألق هذا الموسم نفس الدوافع.

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025 هو الثلاثاء 7 يناير 2025 على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات كأس الملك السعودي على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الهلال والاتحاد على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة الهلال والاتحاد في كأس الملك السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".