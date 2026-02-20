Goal.com
دوري روشن السعودي
team-logoالهلال
team-logoالاتحاد
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت?

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الهلال، نظيره الاتحاد، في مواجهة ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد المملكة أرينا.

الهلال يدخل المباراة وعينه على الحفاظ على الصدارة التي يتنافس فيها بضراوة مع النصر والأهلي بينما يواجه الاتحاد السابع الذي باتت آماله في الحفاظ على اللقب معدومة إكلينيكيًا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 21 فبراير 2026، على استاد المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةفهد العتيبي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الهلال ضد الاتحاد

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيموني إنزاجي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيرجيو كونسيساو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الهلال والاتحاد في المباريات الأخيرة

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

الاتحاد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين الهلال والاتحاد في المباريات الخمس الأخيرة

الهلال

آخر 5 مباريات

الاتحاد

3

انتصارات

0

تعادل

2

انتصاران

9

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

