ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال واستقلال طهران في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

تستمر مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، بالثوب الجديد وسنكون على موعد مع مباراة قوية تجمع بين الهلال واستقلال طهران.

ويريد الهلال عدم التفريط في أي نقاط لمواصلة مسيرته نحو المنافسة على اللقب الذي خسره الموسم الماضي بعد الخروج أمام العين الإماراتي.

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة الهلال واستقلال طهران في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الإثنين 4 نوفمبر 2024 على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر العديد من القنوات، وأهمها كل من قناتي بي إن سبورتس عبر القناة المخصصة لدوري أبطال آسيا، وكذلك شبكة قنوات SSC السعودية.

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات beIN Sports AFC، أما في الإمارات سيتم نقل البطولة عبر أبو ظبي الرياضية.

كيف تشاهد مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "TOD".

وداخل المملكة العربية السعودية، يمكن متابعة المباراة المرتقبة عن طريق الاشتراك في تطبيق "شاهد"

المباراة الهلال - استقلال طهران التاريخ الإثنين 4 نوفمبر 2024 الموعد 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات الملعب المملكة أرينا