ما القنوات الناقلة لمباراة بورتو والنصر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بورتو والنصر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يواصل النصر استعداده للموسم الجديد، ويستكمل مبارياته في المعسكر الخارجي تحت قيادة المدرب لويس كاسترو، والمقام في البرتغال.

ومن المنتظر أن يلعب العالمي، أمام بورتيمونينسي في ثالث التجارب الودية على ملعب بورتيماو البلدي، بعد التعادل مع فارينزي في اللقاء الودي الأخير.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بورتو والنصر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة بورتو والنصر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

تقام مباراة بورتو والنصر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 يوم الأحد 28 يوليو 2024 على ملعب دراجاو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة بورتو والنصر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 ؟

لم تحصل أي قناة على حقوق بث إذاعة المباراة تلفزيونيًا، ولكن يمكن مشاهدة المباراة عبر الإنترنت..

كيف تشاهد مباراة بورتو والنصر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق STC على الهواتف الذكية، بتعلق عبد الله الحربي.