ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستقبل ملعب الأول بارك، قمة جديدة للكرة السعودية، والتي ستجمع بين النصر والهلال، في الجولة 32 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

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المباراة تأتي وسط رغبة الهلال في الاحتفال مع جماهيره بتحقيق لقب دوري روشن، بينما يريد النصر تعكير اللقب على الهلال بتحقيق فوز عليه في ديربي الرياض.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة الموافق 17 مايو 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعزدي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة النصر والهلال على شاشتها.

وسوف يتم نقل المباراة على قناة SSC SPORT 1 HD بتعليق فهد العتيبي.

كيف تشاهد مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة النصر والهلال عبر تطبيق شاهد.

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المباراة النصر - الهلال التاريخ الجمعة 17 مايو 2024 الموعد 21:00 السعودية ومصر، 22:00 الإمارات الملعب الأول بارك القنوات الناقلة SSC SPORT 1 HD البث عبر الإنترنت التعليق فهد العتيبي فهد عريشي

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