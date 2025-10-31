ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد النصر لمواجهة ضيفه الفيحاء على استاد الأول بارك، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

ويدخل العالمي اللقاء وعينه على تخطي هذه العقبة ودعم حظوظه في المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم بعد أن خرج الموسم الماضي صفر اليدين.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

ما موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 1 نوفمبر 2025، على ستاد الأول بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية -

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

نتائج النصر والفيحاء في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين النصر والفيحاء في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026