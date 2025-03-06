تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب الأول بارك، مباراة هامة وقوية تجمع بين النصر، والشباب لحساب مواجهات الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2024-2025.

ويدخل النصر المباراة، بهدف مصالحة جماهيره عقب السقوط أمام العروبة، في الجولة الماضية، ويسعى للعودة إلى طريق الانتصارات مرة أخرى، لتقليص الفارق مع الهلال والقادسية، أصحاب المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة النصر والشباب في الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 7 مارس 2025 على ملعب الأول بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

GOAL

كيف تشاهد مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".