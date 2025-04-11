ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب الأول بارك بالرياض، مباراة هامة وقوية تجمع بين النصر والرياض لحساب مواجهات الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2024-2025 في مواجهة نارية.

الفريقان يدخلان المباراة بأهداف متباينة، بين سعي العالمي النصراوي للمواصلة في طريقه نحو لقب يحتاج منافسة شرسة مع الاتحاد والهلال، ورغبة رياضية في السير قدمًا نحو المراكز الأولى.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة النصر والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة النصر والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو السبت 12 أبريل 2025 على ملعب الأول بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة النصر والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

وسوف يقوم مشاري القرني بالتعليق على المباراة عبر SSC SPORT 1 HD بينما يعلق مدحت شلبي على المواجهة عبر SSC SPORT 5 HD.

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كيف تشاهد مباراة النصر والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".