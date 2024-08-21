ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية إلى استاد الأول بارك، لمتابعة افتتاحية الدوري السعودي بالنسبة لفريق النصر حينما يواجه الرائد في دوري روشن 2024-2025.
يدخل النصر المباراة بهدف بداية موسمه بأفضل شكل ممكن، وإزالة الإحباط الناجم عن الخسارة في كأس الدرعية أمام الهلال 4-1.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
ما موعد مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو الخميس 22 أغسطس 2024، على ملعب الأول بارك.
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.
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ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تُنقل مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.
كيف تشاهد مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".
|المباراة
|النصر - الرائد
|التاريخ
|الخميس 22 أغسطس 2024
|الموعد
|21:00 السعودية ومصر
|الملعب
|الأول بارك
|القنوات الناقلة
|SSC SPORT 1 HD
|المشاهدة عبر الإنترنت
|تطبيق شاهد