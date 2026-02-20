ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف النصر، نظيره الحزم، في مواجهة ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد الأول بارك.

النصر يدخل المباراة وعينه على تحقيق الانتصار وانتظار أي تعثر محتمل للهلال قد يقود رفاق كريستيانو رونالدو إلى صدارة الدوري السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 21 فبراير 2026، على استاد الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية فارس عوض

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة النصر ضد الحزم التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جورج جيسوس التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جلال القادري

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج النصر والحزم في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين النصر والحزم في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026